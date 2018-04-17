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Акция протеста оппозиции в Ереване

Лидер оппозиции в Армении заявил, что начинает "бархатную революцию"

Sputnik
Новости
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Никол Пашинян, который возглавляет митингующих, заявил о начале блокады зданий прокуратуры и кассационного суда, которые сейчас закрыты. Протестующие окружили новый правительственный корпус, где расположены несколько министерств.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководитель акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, заявил о начале "бархатной революции" в Армении.

"В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции", — сказал Пашинян на митинге своих сторонников.

На площади Франции, где начался митинг, собрались около трех тысяч человек. Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции уже покинули площадь и проводят шествие по улицам Еревана.

Армен Гаспарян
© Sputnik .
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Полиция не вмешивается в происходящее, однако ранее стражи порядка предупредили, что имеют право разогнать акцию протеста.

В здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром. Решение о его выдвижении накануне приняли две фракции, которым принадлежит 65 мандатов из 105. Для избрания главы правительства требуется простое большинство из общего числа депутатов.

После завершения президентского срока Сержа Саргсяна вступил в силу новый текст Конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими. Новый президент Армении Армен Саркисян вступил в должность 9 апреля.




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