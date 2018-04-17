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Последствия ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии

Ложная тревога: нападения на Сирию не было

© Sputnik . Михаил Воскресенский
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В ночь на вторник сирийское телевидение сообщило, что ПВО Сирии сбили около десяти ракет в районе Хомса, нацеленных на Шайрат.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Ракетная атака на авиабазу Шайрат оказалась ложной тревогой, заявил сирийский военный источник национальному агентству САНА, сообщает РИА Новости.

Ранее источник в правительственной армии подтвердил, что на авиабазу Шайрат была совершена ракетная атака.

В свою очередь, источник в службе международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте сообщил агентству, что самолеты ВВС Израиля не могли нанести удар, так как их не было в воздушном пространстве в момент предполагаемой атаки.

Теги:
атака, Сирия



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