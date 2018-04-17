Американский рэпер получил Пулитцеровскую премию

Церемония объявления победителей премии прошла в Школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом "DAMN", сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

Награда вручается в 21 категории и помимо достижений в журналистике отмечает авторов литературных, а также музыкальных произведений. За литературные достижения награду получили "Цена жизни" Мартины Майок и "Лесс" Эндрю Шон Грира,

В категории "Музыка" награду получил рэпер Кендрик Ламар за альбом "DAMN".

Организаторы отметили пластинку рэпера за "виртуозную коллекцию песен, объединенных искренностью простонародного языка и ритмичной динамикой, дающих впечатляющие зарисовки множества составляющих современной жизни афроамериканцев".

Пулитцеровская премия вручается с 1917 года в соответствии с завещанием американского журналиста и основателя Школы журналистики Колумбийского университета Джозефа Пулитцера.

Согласно правилам премии, имена претендентов на награду неизвестны до объявления итогов конкурса.