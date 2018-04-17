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Логотип мессенджера Telegram на экране планшета.

Юристы Telegram обжаловали решение суда о блокировке сервиса

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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В Роскомнадзоре заявляли, что для блокировки Telegram будут приняты все возможные меры, включая ограничение доступа к интернет-ресурсам, способствующим работе мессенджера.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Юристы Telegram обжаловали решение о немедленном исполнении постановления суда о блокировке мессенджера в России, сообщает РИА Новости.

"Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуд", — написал адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Павел Дуров
© Фото: Pavel Durov
Дуров пообещал биткоин-гранты сервисам, помогающим Telegram обойти блокировку

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью RT рассказал, как в России проходит блокировка мессенджера Telegram.

По его словам, 18 подсетей, принадлежащих Amazon и Google, выгружены в единый реестр запрещенной информации. Обе компании уже проинформированы об этих действиях, уточнил Жаров.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. При этом основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

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