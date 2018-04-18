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Google и Amazon решают, будут ли они работать в России

© flickr.com / Microsiervos
Новости
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В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Google и Amazon в ситуации с блокировкой мессенджера Telegram в РФ решают, будут ли они работать в России, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, которого цитирует РИА Новости. 

Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
© Sputnik . Кирилл Каллиников
Роскомнадзор в погоне за Telegram начал блокировать IP-адреса Amazon
В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре заявили, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.

"Все наши действия по блокировке подсетей сопровождались перепиской с администрацией этих американских компаний. Но надо понимать, что тут играл фактор времени: когда у нас день, у них ночь. Однако главное, что коммуникация есть. Мы рассчитываем, что и для Amazon и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы", — заявил Жаров, добавив, что сейчас с целью обхода блокировок используется порядка 20 подсетей, общая численность IP-адресов — более 10 миллионов.

"И для Amazon, и для Google это, безусловно, серьезный вызов: если рассматривать набор IP —адресов, то, например, 6 миллионов IP Amazon — это практически половина из всех, которые у них в принципе есть. Всего их порядка 13 миллионов. То есть по большому счету они сейчас решают вопрос, будут ли работать на территории РФ или нет", — добавил Жаров, при этом выразив сомнение, что компании уйдут из РФ.

"Все-таки, когда основной бизнес для того же Amazon — предоставление хостингов, вряд ли они захотят лишиться этого бизнеса в том числе на нашем рынке", — подчеркнул глава ведомства.




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