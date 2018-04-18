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Надпись санкции, сложенная из кубиков между флагами США и России

СМИ: Вашингтон не будет вводить новые антироссийские санкции в ближайшее время

© Fotolia / Alexkich
Новости
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Темы:
Ракетный удар по Сирии (38)
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В последний раз Вашингтон расширял список санкций в начале апреля. Перечень пополнился 15 компаниями и 24 чиновниками и бизнесменами.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. В представительство России в США поступило сообщение от Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет вводить новые антироссийские санкции в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в МИД России. 

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон объявит о новых ограничительных мерах против Москвы в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, санкции коснутся компаний, которые поставляли Дамаску технологии, якобы способствовавшие производству химического оружия.

Россия и Сирия опровергают данные о химической атаке в Думе.

В последний раз Вашингтон расширял список санкций в начале апреля. Перечень пополнился 15 компаниями и 24 чиновниками и бизнесменами.

Никки Хейли
© AFP 2018 / Hector Retamal
Новые санкции США будут касаться российских компаний, поставлявших технологии Сирии

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на Думу в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

В МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

Темы:
Ракетный удар по Сирии (38)



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