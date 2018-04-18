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Ofcom завел расследования в отношении телеканала RT

© Sputnik . Evgeny Biyatov
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Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (76)
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Британский медиарегулятор Ofcom заявил о своей претензии в отношении работы телеканала RT.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Английский медиарегулятор обозначил список программ телеканала RT, вызвавших у него вопросы, сообщает РИА Новости.

Открыв семь расследований в отношении телеканала RT, медиарегулятор поясняет, что претензии касаются "вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала" на тему о "деле Скрипаля".

"После событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение на RT числа программ, которые мы считаем требующими расследования как потенциальные нарушения кодекса вещания Ofcom", — указано в заявлении.

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В марте у Британии уже были попытки ограничить работу телеканала в Британии. Россия, в свою, очередь пригрозила зеркальными действиями в отношении британских СМИ в России, что разрешило конфликт.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян надеется, что британский медиарегулятор Ofcom не станет лишать телеканал лицензии, подчеркнув, что медиарегулятор все время следил за работой телеканала RT.

Ofcom пообещал учесть все имеющиеся свидетельства, в том числе результаты расследования и "будущее поведение владельца лицензии".

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (76)

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