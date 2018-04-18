21:25 18 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
28-й Открытый Российский кинофестиваль Кинотавр. День второй

Андрей Звягинцев станет членом жюри 71-го Каннского кинофестиваля

© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Новости
Получить короткую ссылку
15 0 0

Российский сценарист и режиссер Андрей Звягинцев поедет на Каннский кинофестиваль в новой роли.

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Создатель фильмов "Левиафан", "Возвращение" и "Нелюбовь", российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в состав жюри 71-го Каннского фестиваля, сообщает РИА Новости.

"Российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший в прошлом году приз жюри за фильм "Нелюбовь", войдет в жюри 71-го Каннского фестиваля наряду с Кейт Бланшетт", — подтвердил и генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо в интервью радиостанции Europe 1.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире — Международный Каннский кинофестиваль, относящийся к категории А. Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар" Кейт Бланшетт.

По теме

Уютный кинофестиваль: первый конкурсный день кинофорума в Сухуме
Культурные события недели: кинофестиваль и концерт в Сухуме, "Шаратын" в Гудауте
Короткий метр: в Сухуме пройдет международный кинофестиваль
Сформирован состав жюри на Международный кинофестиваль в Абхазии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сборка ракет-носителей. Архивное фото
    Время – вперед!

    Казахстанско-российский космический ракетный комплекс "Байтерек" могут запустить в 2022 году – на три года раньше запланированного срока.

  • Рабочий красит фасад здания Банка. Архивное фото
    Будущее в тумане

    Sputnik попытался разобраться, каковы перспективы открытия банка ШОС со штаб-квартирой в Бишкеке, и какие проекты он мог бы кредитовать.

  • Полиция Польши
    Не нашли язык

    Поляки избили семерых белорусов в городе Голдап за то, что те разговаривали между собой на русском языке.

  • Пограничный столб
    Сезон дождей

    Из-за ливней Латвия не успевает обустроить границу с Россией в срок: в этом году уже не удастся, получится ли в следующем?

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис во время презентации в Сейме отчета о работе кабмина, 10 апреля 2018 года
    Крепкий орешек

    Премьер Литвы заявил, что не поддастся давлению президента республики Дали Грибаускайте. О чем поспорили первые лица государства?

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в среду Кишинев с официальным визитом
    Пройдусь по Абрикосовой…

    Александр Лукашенко на встрече с Игорем Додоном в Кишиневе помечтал о прогулке по городу. О чем еще говорили президенты Беларуси и Молдовы?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Учения МЧС к 100-летию пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям
Вековая выдержка: спортивные соревнования абхазских пожарных
Песчаная буря в Йезде
Буря мглою небо кроет: кадры песчаной бури в Иране
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей

Соцсети

Sputnikabkhazia