Андрей Звягинцев станет членом жюри 71-го Каннского кинофестиваля

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Создатель фильмов "Левиафан", "Возвращение" и "Нелюбовь", российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в состав жюри 71-го Каннского фестиваля, сообщает РИА Новости.

"Российский режиссер Андрей Звягинцев, получивший в прошлом году приз жюри за фильм "Нелюбовь", войдет в жюри 71-го Каннского фестиваля наряду с Кейт Бланшетт", — подтвердил и генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо в интервью радиостанции Europe 1.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире — Международный Каннский кинофестиваль, относящийся к категории А. Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар" Кейт Бланшетт.