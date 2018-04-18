Первого вице-мэра Сочи задержало ФСБ

Предположительно, его подозревают в превышении должностных полномочий, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении чиновника.

СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю 18 апреля задержали первого вице-мэра Сочи Мугдина Чермита. Об этом сообщает "Сочи Экспресс".

"Предположительно, его подозревают в превышении должностных полномочий. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении чиновника", — говорится в сообщении.

В здании мэрии прошли следственные действия, в том числе выемка документов в кабинете первого вице-мэра.

"Нам неизвестен процессуальный статус первого заместителя главы Сочи Мугдина Чермита. Постановление о задержании мы не видели, — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

По данным "Сочи Экспресса" задержание может быть связано с самовольно построенным жилым домом. По одной из версий, чиновник незаконно выдал документы на один из объектов недвижимости.

Первым вице-мэром Чермит стал в 2016 году. Он занимался городским хозяйством и земельным контролем, в том числе борьбой с самовольным строительством.