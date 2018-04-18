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В Зимбабве несколько тысяч медсестер остались без работы

© Sputnik . Игорь Зарембо
Новости
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Несколько тысяч медсестер в Зимбабве приняли участие в забастовке и были уволены

Сухум, 18 апр — Sputnik. В связи с низкими заработными платами медсестры в Зимбабве вышли на митинг с требованиями о повышении оклада.

Правительство Зимбабве уволило медсестер, участвовавших в забастовке, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету News Day.

Роза Люксембург (Розалия Луксенбург) на сцене с ее прекрасным платьем и шляпой во время встречи социал-демократов, обращаясь к товарищам в Штутгарте, Германия, в 1907 году
© AP Photo.
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В понедельник медсестры государственных больниц Зимбабве устроили забастовку, требуя повысить зарплату за ночные смены с 0,76 цента в час до 70 долларов в час.

Позже руководство больниц также присоединилось к забастовке. Пациентов некоторых учреждений пришлось выписать досрочно, так как из-за отсутствия медперсонала часть отделений были закрыты.

"Правительство приняло решение в интересах пациентов и спасения жизней незамедлительно уволить всех медсестер, участвовавших в забастовке. Кроме того, правительство теперь поручило совету службы здравоохранения страны незамедлительно привлечь (к работе), в случае необходимости, всех безработных, но обученных медсестер в стране", — пишут в СМИ, ссылаясь на слова вице-президента Константино Чивенгу.

По словам вице-президента, забастовка "политически мотивирована и, таким образом, выходит за рамки условий службы и благосостояния работников".

Чивенга также поблагодарил всех медицинских сотрудников, которые не присоединились к забастовке и вернулись на работу.




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