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Беременная женщина

Депутат предложил штрафовать беременных за употребление алкоголя и табака

© Фото : freestocks.org
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Пакет законопроектов предлагает ставить "на профилактический учет" тех беременных женщин, которые нарушают запрет потребления алкогольной или табачной продукции.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил пакет законопроектов, который вводит штрафы до 1 миллиона рублей за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет, а также штрафы для беременных женщин до 5 тысяч рублей за употребление табака, алкоголя и наркотиков, сообщает РИА Новости.

Пакет законопроектов в ближайшее время будет внесен на рассмотрение законодательного собрания Ленинградской области.

"В целях защиты здоровья детей, жизни которых угрожают действия собственных матерей, проектом федерального закона предлагается установить ответственность за розничную продажу беременной женщине алкогольной продукции, а также за розничную продажу беременной женщине табачной продукции", — говорится в пояснительной записке законопроекта, который находится в распоряжении РИА Новости.

Также предлагается "установить ответственность для самих беременных женщин за потребление алкогольной продукции, потребление ею наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а также за потребление табака".

Пациент с большим животом и врач
© Fotolia / Sentello
В документах ООН может появиться термин "беременные люди"

Вместе с этим депутат предлагает законодательно установить общий запрет на продажу беременным женщинам табака и алкогольной продукции, а также установить запрет на ее потребление ими.

Как следует из текста проекта, за розничную продажу беременной женщине алкогольной продукции предусматривается штраф на гражданина в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, продажу беременной женщине табачной продукции или табачных изделий предлагается наказывать штрафом для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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