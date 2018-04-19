Манипуляции Google и Facebook: что думают абхазские эксперты

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. В той или иной степени все информационные ресурсы не могут быть независимы, они торгуют товаром, в том числе политиками, которые по большому счету продают себя как товар, сказал общественный деятель Рисмаг Аджинджал, комментируя итоги опроса, проведенного в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

По итогам проведенного опроса, большинство жителей Германии (68%), США (60%) и Италии (60%), а также более половины жителей Франции (57%) и Великобритании (54%) считают, что Google, Facebook и другие интернет-гиганты используют алгоритмы для манипулирования информацией в политических целях. Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Роскомнадзор: Facebook проверят до конца года

"Такие крупные корпорации, как Google и Facebook обладают огромной базой данных, у них есть много подписчиков, сам бог велел проводить аналитику своих возможностей и продвигать какие-то вещи. Недавние выборы президента США говорят о том, что в штабе нынешнего президента продумали возможности социальной сети Facebook и по максимуму использовали. Но я бы не назвал Facebook главным злом всего человечества, ни в коем случае", — считает Аджинджал.

В 90-е годы на заре распространения интернета в мире, в том числе в Абхазии появился сайт "Абхазети", добавил он.

"С него постоянно лилась грязь против Абхазии, при вводе в поисковик слова Абхазия в первых трех строчках появлялся именно этот сайт. Сайт находится на территории другой страны, вражеской для нас, и мы не имели никакой возможности влиять на него. Но жизнь на месте не стоит, мы тоже стали получать возможность публиковать информацию об Абхазии. Сейчас в поисковики, в том числе в Google, вбив слово Абхазия, сайт "Абхазети" будет где-то в сотой строчке", — подчеркнул Рисмаг Аджинджал.

Общественный деятель относится с пониманием, что такие компании, как Google и используют информацию в своих целях.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Facebook предложил способы контроля за личной информацией

"Безусловно, у Google и Facebook у них есть такие функции, как, к примеру, проехала машина, мне стало интересно, какая эта модель, сфотографировал, Google показал мне, что это за машина, а потом в Facebook у меня начинает появляться информация с этими машинами. При этом я не отношусь к этому как к большому злу, они договариваются, продвигают рекламу", — сказал он.

Журналист Элеонора Когония считает, что все, что пишут в социальных сетях, влияет на общественное мнение.

"Газеты, журналы — все, что выходит, и то, что мы читаем, влияет на наше восприятие происходящего. Но, с другой стороны, мне трудно говорить о том, что то, что я пишу в Абхазии, может повлиять, к примеру, на выборы в США. При этом я понимаю, что, когда я пользуюсь Facebook, не следует писать того, что может как-то негативно сказаться на моей стране, потому что понимаю, что это могут прочитать далеко за пределами Абхазии. Я читала, что Марк Цукерберг хочет ограничить политику в Facebook, как журналист, я хочу читать новости, к примеру, в Грузии, России, Америке", — считает журналист.

Доля тех, кто считает, что информация, которую предоставляют Google, Facebook и другие крупные корпорации, является объективной и непредвзятой, значительно меньше – лишь 11% французов и немцев, 13% британцев, 15% итальянцев и 16% американцев поддерживают такую точку зрения. Затруднились с ответом 21% респондентов из Германии, 24% из США, 25% из Италии, 32% из Франции и 33% из Великобритании.

Интервью Рисмага Аджинджал для радио Sputnik Абхазия слушайте здесь>>

При этом во Франции и США преимущественно молодежь считает, что международные интернет-гиганты манипулируют информацией. Доля людей младше 35 лет, которые считают возможными подобные манипуляции, составляет 62% во Франции и 71% в США. В Италии и Великобритании ситуация обратная. Здесь возможность использования компаниями алгоритмов в политических целях чаще допускает старшее поколение.

Еще одна тенденция заключается в том, что во всех четырех странах манипуляции общественным мнением со стороны интернет компаний считают возможными преимущественно люди с высшим образованием. В США и Германии этой точки зрения придерживаются более 70% человек, окончивших вузы, в Великобритании и Италии — 69% и 64% соответственно.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, — IFop. В нем участвовали 5029 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Великобритании и США. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.