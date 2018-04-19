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Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018

Эксперт о ракетах США, переданных России: могут быть полезны

© AP Photo. Hassan Ammar
Новости
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Темы:
Ракетный удар по Сирии (40)
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Сирийские военные передали России крылатые ракеты, используемые в ходе удара США по Сирии. Российские специалисты смогут усовершенствовать свою систему противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы, изучив находки.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Последние западные разработки станут известны российским специалистам, благодаря двум ракетам,  использованным в ходе удара США по Сирии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктора Мураховского.

Авиаудары в Сирии, архивное фото
© REUTERS / Bassam Khabieh
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Ранее СМИ со ссылкой на источник в сирийском Минобороны сообщили, что две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты, запущенные по Сирии в ходе удара 14 апреля, обнаружены сирийскими военными и переданы российским военным. Транспортировка американских ракет из Сирии в Россию состоялась 18 апреля.

"Эти находки могут быть очень полезны для нашей страны. Российские специалисты не копируют западные образцы вооружений, так как у нас есть своя линия разработки, но им будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области. Некоторые примененные ракеты в ходе удара по Сирии были уже не новые, а некоторые применялись впервые", — сказал Мураховский.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3:42 мск до 5:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Темы:
Ракетный удар по Сирии (40)

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