Более 15 тысяч жертв: в Польше проходят траурные мероприятия

В четверг в столице Польши проходят траурные мероприятия по случаю 75-й годовщины восстания в варшавском гетто.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Траурные мероприятия, посвященные скорбной дате — 75-ой годовщине восстания в варшавском гетто, проходят в Варшаве и других городах Польши, сообщает РИА Новости.

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Варшавское гетто было самым крупным из основанных германскими властями во время Второй мировой войны, в нем находились порядка 500 тысяч узников.

Летом 1942 года гитлеровцы уничтожили почти все население гетто: к апрелю 1943 года на его территории оставалось не более 60 тысяч человек — 30 тысяч "официальных" жителей и еще около 30 тысяч сбежавших от облав.

19 апреля несколько молодежных антифашистских организаций решили умереть с оружием в руках, атаковав группу эсэсовцев. Восстание продолжалось несколько недель и было жестоко подавлено.

После подавления восстания в знак своей победы фашисты взорвали Большую варшавскую синагогу.

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Официальные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут в Варшаве и других городах Польши. В них примут участие руководители страны, в том числе премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда.

В траурных церемониях в Польше примут участие представители еврейских организаций, люди, награжденные медалью "Праведник мира", представители органов государственной власти и местного самоуправления, дипломаты, общественные деятели.

На улицах Варшавы волонтеры раздают прохожим шестиконечные желтые звезды и желтые нарциссы, напоминая о годовщине начала восстания в гетто.