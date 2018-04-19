Приму-балерину Большого театра не пустили в США

В понедельник прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова и первый солист Якопо Тисси должны были выступить в Нью-Йорке в "Линкольн-центре". В выдаче виз им отказали 10 апреля, но сообщили об этом только 18-го числа.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси отказали в выдаче американских виз, сообщает РИА Новости со ссылкой на Page Six.

Организаторы выступления полагают, что отказ Министерства внутренней безопасности США может иметь политическую подоплеку.

"Я этого не понимаю. Одна из версий, что это связано с политикой. Это моя непроизвольная реакция, но я не понимаю почему — кроме того, что они русские. Но это не имеет никакого смысла", — заявила организатор выступления, председатель международного танцевального конкурса Youth America Grand Prix Линда К. Морзе.

"Это беспокоит. Если вы подумаете об истории балета, даже в худшие (моменты. — прим. ред.) холодной войны артисты Большого театра приезжали сюда", — отметила она.

По словам Морзе, Смирнова сейчас считается "балериной номер один в мире", и отказ ей в визе "поражает".