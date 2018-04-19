Google закрыла доступ к технологии обхода блокировок через свои сети

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Компания Google закрыла доступ к технологии, которая позволяла использовать сети Google для обхода блокировок, пишет РИА Новости со ссылкой на Verge.
Технология domain fronting позволяла разработчикам использовать Google в качестве proxy-сервера, перенаправляя трафик на свои серверы через домен Google.com для обхода блокировок на государственном уровне.
Издание также сообщило, что группы по защите прав интернет-пользователей уже обратились к Google с просьбой пересмотреть свое решение.