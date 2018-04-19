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Астероид

Астрономы доказали существование огромной планеты, исчезнувшей 4,5 миллиарда лет назад

CC0 / Pixabay
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Европейские ученые изучили метеорит Аль-Махата ас-Ситта.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Ученые из Франции, Германии и Швейцарии изучили алмазы, обнаруженные внутри метеорита Аль-Махата ас-Ситта, и пришли к выводу, что он был частью разрушенной протопланеты, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале Nature Communications.

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© Sputnik . Игорь Агеенко
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Исследователи подсчитали, что некоторые примеси, содержащиеся в этих алмазах, могли образоваться только при сверхвысоком давлении — более двадцати гигапаскаль.

Это является доказательством того, что кристаллы выросли внутри крупного небесного тела, а не возникли в результате столкновения с Землей.

"В нашем исследовании убедительно доказано, что урейлитовая протопланета была той огромной исчезнувшей планетой, уничтоженной в результате столкновения около 4,5 миллиарда лет назад", — отмечают астрономы.

В октябре 2008 года в атмосфере взорвался астероид ТС3. Его фрагменты разлетелись по пескам Нубийской пустыни на севере Судана. Всего удалось собрать около пятидесяти осколков, которые объединили в коллекцию под названием Аль-Махата ас-Ситта.

Ученые предполагают, что погибшая протопланета сформировалась миллиарды лет назад и была размером с Марс или Меркурий.

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