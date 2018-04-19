"Белые каски" пытаются завербовать основателя группы Pink Floyd

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Сирийская организация "Белые каски" совершала попытки привлечения основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса к раскрутке своих мероприятий, сообщает РИА Новости. Британский рок-музыкант передал изданию Grayzone Project письма, полученные от людей, связанных с "Белыми касками".

В письме от 2016 года музыканту предложили присоединиться к миссии организации, чтобы "помочь голосам мирных героев Сирии зазвучать громче".

Кроме того, незадолго до недавнего концерта Роджера Уотерса в Барселоне к нему обратился французский фотокорреспондент и настойчиво просил присоединиться к музыканту на сцене, чтобы выступить с посланием к "сирийским детям", пояснив, что он связан с "очень влиятельной сирийской ячейкой".

Роджер Уотерс проигнорировал оба обращения, на своем концерте в Барселоне он назвал движение "Белые каски" фальшивой организацией, которая существует для создания положительного пиара для террористов.

Музыкант также заявил, что ее деятельность провоцирует людей поощрять удары по Сирии. За последние годы организации удалось привлечь к своим акциям Джорджа Клуни, Бена Аффлека, Джастина Тимберлейка, музыкантов группы Coldplay.

За последнее время в Сети появилось множество видеороликов, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов, однако существуют и подтверждения того, что "Белые каски" создают постановочные видео.

В российском МИД деятельность "Белых касок" оценивают как часть масштабной кампании по очернению сирийских властей.

