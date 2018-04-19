В Сирии обнаружили хлор из Германии и дымовые шашки из Солсбери

В оставленных боевиками районах в Восточной Гуте также была обнаружена очередная подпольная лаборатория для изготовления отравляющих веществ — сернистого и азотистого иприта, и фабрика по производству оружия, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. В Восточной Гуте сирийские правительственные войска обнаружили хлор и дымовые шашки западного производства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение официального представителя МИД Марии Захаровой.

"На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки производства города — внимание! — Солсбери", — сказала она на брифинге в Москве.

Захарова также отметила, что этот факт подрывает веру в человечность отдельных политиков и руководителей.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на Думу. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

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