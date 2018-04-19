Замглавы Сочи задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

По версии следствия, действия замглавы города Юрия Паларамчука, который по совместительству является председателем совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города", принесли акционерному обществу ущерб на сумму более 115 миллионов рублей.

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, "проводятся обыски в его рабочем кабинете и по месту жительства", сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

"По подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук, являющийся также председателем совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города", — говорится в сообщении ведомства в мессенджере "ТамТам".

Публикация от ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) 19 Апр 2018 в 8:15 PDT

Как сообщает СК России, в 2016 году АО "Спецавтохозяйство по уборке города" находилось в предбанкротном состоянии и не имело возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Чиновник, заведомо зная об этой ситуации, передал полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО "ТСМ", которая и заключила договоры на оказание услуг по обработке и транспортированию твердых коммунальных отходов по завышенной стоимости.

"В результате организации неправомерно были перечислены денежные средства. При этом разница между тарифом ООО "ТСМ" и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 миллионов рублей. Таким образом, акционерному обществу был причинен ущерб на указанную денежную сумму", — пояснили в Следственном комитете.

Паламарчук в 2013 году был принят на должность замруководителя департамента ЖКХ Краснодарского края, с июля 2015 года занимал должность замглавы Сочи.