Замглавы Сочи задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, "проводятся обыски в его рабочем кабинете и по месту жительства", сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.
"По подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук, являющийся также председателем совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города", — говорится в сообщении ведомства в мессенджере "ТамТам".
Как сообщает СК России, в 2016 году АО "Спецавтохозяйство по уборке города" находилось в предбанкротном состоянии и не имело возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. Чиновник, заведомо зная об этой ситуации, передал полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО "ТСМ", которая и заключила договоры на оказание услуг по обработке и транспортированию твердых коммунальных отходов по завышенной стоимости.
"В результате организации неправомерно были перечислены денежные средства. При этом разница между тарифом ООО "ТСМ" и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 миллионов рублей. Таким образом, акционерному обществу был причинен ущерб на указанную денежную сумму", — пояснили в Следственном комитете.
Паламарчук в 2013 году был принят на должность замруководителя департамента ЖКХ Краснодарского края, с июля 2015 года занимал должность замглавы Сочи.