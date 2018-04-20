СМИ: у российского лоукостера появятся стоячие места в самолетах

В пресс-службе лоукостера комментировать планы по перекомпоновке салона не стали, но уточнили, что "Победа" рассматривает разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов".

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" планирует заказать для новых воздушных судов "стоячие" кресла при условии их сертификации и безопасности, сообщил РИА Новости источник в перевозчике.

Ранее на этой неделе газета The Telegraph сообщила, что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов. Ряд "сидений" планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт в бедрах. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком "кресле" невозможно — только облокотиться на него.По словам производителей, новые "кресла" позволят "уплотнить рассадку": они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

"Компания изучает новинку и планирует заказать для новых самолётов "стоячие" кресла, если они будут сертифицированы и безопасны", — рассказал источник.

В пресс-службе лоукостера комментировать планы по перекомпоновке салона не стали, но уточнили, что "Победа" рассматривает разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов".

Парк "Победы" на данный момент состоит из 18 Boeing 737-800, к концу 2019 года перевозчик планирует расширить флот до 30 судов.