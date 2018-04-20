Депутат Госдумы РФ: крымские татары с Украины переезжают в Крым

На Ялтинском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни в Ялте, депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек рассказал о переселении крымских татар с Украины в Крым.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. В кулуарах Ялтинского международного экономического форума депутат Госдумы России Руслан Бальбек сказал журналистам, что крымские татары, проживающие на Украине, начинают массово переезжать в Крым, об этом сообщает РИА Новости.

"Крымскотатарская община Херсонщины делает выбор в пользу мирной жизни и начинает массовое переселение на крымский полуостров. Эти люди просят российскую власть предоставить им вид на жительство для легального пребывания в Крыму, который они уже не хотят считать украинским", — сообщил Бальбек.

Депутат также отметил, что возвращается как молодежь, которая, будучи студентами, обучалась в украинских высших учебных заведениях, так и те, кто исторически проживал в Херсонской области Украины.

© Sputnik Томас Тхайцук Гулиа об участии в Ялтинском форуме: особо интересуемся вопросами цифровой экономики

По его словам, на крымских татар, проживающих на Украине, оказывается давлением со стороны радикальных экстремистских организаций.

В 2017 году в Симферополе открыли современную школу в микрорайоне, где преимущественно проживают крымские татары, которую не могли достроить более двадцати лет.

Также в прошлом году на программы по обустройству и развитию реабилитированных народов было направлено более 1,7 миллиарда рублей. В рамках ФЦП продолжалась реализация 36 инвестиционных проектов в местах компактного проживания реабилитированных народов: строительство жилья, детских садов, школ, сетей инфраструктуры, дорог.

В 2018 году финансирование будет увеличено более чем в два раза и составит около 3,7 миллиарда рублей, рассказал недавно глава республики Сергей Аксенов.