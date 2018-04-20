Лидер оппозиции Армении назвал условия завершения "бархатной революции"

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна, которые начались 13 апреля, продолжаются, об этом сообщает Sputnik Армения.
Оппозиция обвиняет его в неэффективности управления страной и в ухудшении экономической ситуации.
Утром 20 апреля депутат парламента Никол Пашинян со сторонниками заблокировали улицу Гюльбенкяна. Туда стягиваются полицейские. За последние дни в Ереване приводу в полицию подвергнуты несколько десятков граждан.
Смотрите видеокадры акции протеста в Ереване здесь>>
Лидер протестного движения Никол Пашинян заявил о намерении парализовать коммуникации, назвав демонстрацию мирной акцией.
Он отметил важность сегодняшнего дня.
"Если нам удастся с успехом сегодня осуществить задуманное, то это будет означать, что до завершения "бархатной революции" осталось несколько дней. Мы должны четко показать, что ситуация вышла из-под контроля Сержа Саргсяна (новоназначенный премьер-министр Армении — ред)", — цитирует депутата Sputnik Армения.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в Конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
Движение во главе с лидером партии "Гражданский договор" и оппозиционной фракции "Елк" Николом Пашиняном с 16 апреля проводит акции протеста, митинги и шествия в Ереване против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром. Демонстранты закрывают перекрестки и улицы в центре столицы, пытаются блокировать административные здания.
Участник протестов Тигран Мазманян, который с группой протестующих ворвался в здание Общественного радио Армении, арестован по решению суда общей юрисдикции Еревана.
Мазманяну грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. По тому же делу задержан 16-летний активист Эрик Хачатрян, но ему обвинения пока не предъявлены.
За Мазманяна поручились пятеро из девяти депутатов фракции "Елк" ("Выход"), а глава фракции Никол Пашинян (руководитель протестного движения в Ереване) взял ответственность за случившееся на себя.
Несмотря на это, суд принял решение об аресте. Мазманяну грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Sputnik Армения также сообщает, что 20 апреля в Армению прибудет Католикос Великого Дома Киликийского Арам I, в тот же день он вернется обратно в свою резиденцию, в ливанский Антилиас. О целях визита не сообщается.
Какой бы ни была причина забастовки, непростительно, чтобы пролилась кровь армян на святой армянской земле, считает Арам I.
- Акция протеста оппозиции в ЕреванеSputnik
- Акции протеста продолжаются в ЕреванеSputnik
- Акция протеста оппозиции в ЕреванеSputnik
- Акция протеста оппозиции в ЕреванеSputnik