Следователи: при пожаре в "Зимней вишне" в Кемерово погибли 60 человек

Ранее сообщалось, что погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Следствие назвало окончательное число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово — 60. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60", — сказала она.

© Sputnik . Александр Кряжев МЧС России назвало предварительную причину пожара в Кемерово

Следователи получили заключения всех генетических экспертиз. Погибшие опознаны. Выданы разрешения на захоронение 37 человек.

Ранее по результатам процедуры опознания разрешили захоронить 23 погибших.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Ранее сообщалось, что погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто находился в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

#Кемеровомыстобой: как Абхазия разделила боль с Кемерово>>

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.