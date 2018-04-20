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Горожане у мемориала на Манежной площади в Москве, организованного в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Следователи: при пожаре в "Зимней вишне" в Кемерово погибли 60 человек

© Sputnik . Sergey Pyatakov
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Пожар в торговом центре в Кемерово (39)
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Ранее сообщалось, что погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Следствие назвало окончательное число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово — 60. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60", — сказала она.

Здание торгового центра «Зимняя вишня» после пожара
© Sputnik . Александр Кряжев
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Следователи получили заключения всех генетических экспертиз. Погибшие опознаны. Выданы разрешения на захоронение 37 человек.

Ранее по результатам процедуры опознания разрешили захоронить 23 погибших.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Ранее сообщалось, что погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто находился в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

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После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (39)



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