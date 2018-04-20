Трамп заявил об отсутствии доказательств сговора с Россией

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что записи бывшего директора ФБР Джеймса Коми демонстрируют отсутствие сговора с Россией во время его предвыборной кампании в 2016 году, сообщает РИА Новости.

"Только что вышли записки Джеймса Коми. Они ясно показывают, что не было никакого сговора или препятствий. Он также раскрыл секретную информацию. Вау! Продолжится ли охота на ведьм?" — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

В четверг Министерство юстиции США предоставило конгрессу записи Коми, в которых он описывает частные беседы с американским президентом.

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Коми был уволен с поста главы Федерального бюро расследований Трампом в мае прошлого года. Американский лидер заявил, что экс-директор бюро — "неэффективный руководитель".

Россию обвиняют во "вмешательстве в президентские выборы США", однако никаких доказательств так и не было предоставлено. Кроме того, независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты американского конгресса проводят расследование этого дела и предполагаемых связей Трампа с Россией, которые отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.

В Москве категорически опровергают все обвинения в свой адрес и считают их "абсолютно голословными".