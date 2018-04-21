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Дайвер обнаружил 10 снарядов времен Великой Отечественной под Севастополем

Севастопольский дайвер обнаружил десять снарядов Второй мировой на дне моря

© Фото : Росгвардия
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В Севастополе в районе бухты "Гильзовая" под водой обезвредили 10 снарядов времен Великой Отечественной Войны.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Дайвер в 25 метрах от берега моря в Севастополе нашел десять 150-миллиметровых артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, об этом сообщает ВЕСТИ.RU, ссылаясь на пресс-службу Росгвардии.

Опасная находка была обнаружена случайно в районе бухты "Гильзовая".

Сам дайвер благоразумно решил не трогать боеприпасы, которые он обнаружил под камнями. 

После погружения сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН "Беркут" поняли, что безопасно поднять произведенные в фашистской Германии снаряды на поверхность не получится из-за сильной коррозии — море и время сделали свое дело.

Взрывотехники обезвредили их прямо под водой с помощью накладных зарядов.

Как сообщается в источнике, после этого водолазы отправились на исследование прибрежной зоны, где могут находиться еще десятки таких "свидетелей войны".




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