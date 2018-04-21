10:14 21 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы

Ученые открыли способ омоложения сердца на двадцать лет

© Depositphotos / Sudok1
Новости
Получить короткую ссылку
3 0 0

Открытые учеными методы лечения имеют реальные перспективы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с возрастными изменениями.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Группа ученых под руководством специалистов из Колорадского университета в Боулдере выяснила, что антиоксиданты MitoQ, действие которых направлено на митохондрии, способствуют омоложению кровеносных сосудов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Ученые провели эксперимент с участием 20 пожилых людей в возрасте от 60 до 79 лет. Половина из них в течение шести недель употребляла антиоксидант MitoQ, остальные пациенты принимали плацебо.

"Это первое клиническое испытание, оценивающее влияние митохондриальных антиоксидантов на функционирование кровеносных сосудов человека", — говорит главный автор исследования Мэтью Россман.

Через полтора месяца ученые проверили, как функционирует сердечно-сосудистая система участников эксперимента и поменяли группы местами, чтобы повеести испытание повторно.

В результате у участников наблюдались сосудистые изменения, эквивалентные омоложению на 15-20 лет. В частности, работа сосудов улучшилась на 42%. Такие показатели в перспективе могут снизить риск развития заболеваний сердца на 13%.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заброшенная больница в Межапарке, Рига
    Денег не дадим!

    Эксперты прогнозируют, что Латвия после 2020 года может лишиться около 20% денег из европейских фондов.

  • Человек наблюдает через бинокль
    По данным разведки

    Литовский парламент одобрил увеличение зарплат сотрудникам разведывательных служб. За что будут доплачивать?

  • Татьяна Жданок
    Без шансов

    У Молдовы нет шансов на вступление в ЕС даже в среднесрочной перспективе, и на это указывают ряд признаков, считает экс-евродепутат.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

ВАЗ-2101
"Копейке" 48 лет: фотоистория автомобиля
Бывший игрок Анжи Одил Ахмедов: в России болеют как сумасшедшие!
Бывший игрок "Анжи" Одил Ахмедов: в России болеют как сумасшедшие!
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей

Соцсети

Sputnikabkhazia