Ученые открыли способ омоложения сердца на двадцать лет

Открытые учеными методы лечения имеют реальные перспективы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с возрастными изменениями.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Группа ученых под руководством специалистов из Колорадского университета в Боулдере выяснила, что антиоксиданты MitoQ, действие которых направлено на митохондрии, способствуют омоложению кровеносных сосудов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Ученые провели эксперимент с участием 20 пожилых людей в возрасте от 60 до 79 лет. Половина из них в течение шести недель употребляла антиоксидант MitoQ, остальные пациенты принимали плацебо.

"Это первое клиническое испытание, оценивающее влияние митохондриальных антиоксидантов на функционирование кровеносных сосудов человека", — говорит главный автор исследования Мэтью Россман.

Через полтора месяца ученые проверили, как функционирует сердечно-сосудистая система участников эксперимента и поменяли группы местами, чтобы повеести испытание повторно.

В результате у участников наблюдались сосудистые изменения, эквивалентные омоложению на 15-20 лет. В частности, работа сосудов улучшилась на 42%. Такие показатели в перспективе могут снизить риск развития заболеваний сердца на 13%.