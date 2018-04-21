СМИ сообщили о "серьезном прорыве" в деле Скрипаля

Британские власти полагают, что покушение на Скрипалей было осуществлено ударной группой, которая контролируется российским правительством.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Полиция и разведка Великобритании определила главных подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлию, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

© Sputnik . Владимир Сергеев Россия начинает информационное контрнаступление на Британию

Как пишет издание, ожидалось, что следствие займет еще много месяцев, однако произошел "серьезный прорыв".

В материале The Telegraph отмечается, что имена подозреваемых удалось установить благодаря анализу данных о прилетах и вылетах, исследованию записей с камер наблюдения в Солсбери и дорожных камер, распознающих номерные знаки автомобилей.

Британские власти полагают, что покушение на Скрипалей было осуществлено ударной группой, которая контролируется российским правительством. В контртеррористическом подразделении полиции считают, что подозреваемые уже вернулись в Россию, пишет газета.

Представитель Скотланд-Ярда заявила РИА Новости, что ведомство не обсуждает конкретные направления расследования.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии в британском Солсбери. В правительстве Великобритании утверждают, что пострадавших отравили веществом нервно-паралитического действия якобы российского производства. При этом никаких доказательств причастности России к этому преступлению Лондон так и не предоставил.