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Последствия урагана в Москве

Москву накрыл ураган: есть пострадавшие, двое погибли

© Sputnik . Геннадий Мельник
Новости
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Москву в субботу накрыл ураган. Погода после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начались порывы ветра, затем пошли дожди, местами ливни. В отдельных районах прошла гроза.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Девочка, пострадавшая во время урагана в Москве, погибла, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина в Twitter.

"Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", — написал он.

По данным департамента здравоохранения Москвы, из-за урагана пострадали 17 человек, 14 госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, остальные в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести. Среди пострадавших трое детей.

В результате непогоды повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий разгула стихии.

Есть погибшие и в Подмосковье. В граничащем со столицей Мытищинском районе строительным вагончиком придавило насмерть мужчину.

Как уточнили в центре "Фобос", штормовая погода продержится в столице до воскресенья.

Теги:
ураган, Москва



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