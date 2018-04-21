Москву накрыл ураган: есть пострадавшие, двое погибли

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Девочка, пострадавшая во время урагана в Москве, погибла, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина в Twitter.
"Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям", — написал он.
По данным департамента здравоохранения Москвы, из-за урагана пострадали 17 человек, 14 госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, остальные в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести. Среди пострадавших трое детей.
В результате непогоды повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий разгула стихии.
Есть погибшие и в Подмосковье. В граничащем со столицей Мытищинском районе строительным вагончиком придавило насмерть мужчину.
Только что ветрила заломал очередное дерево:(и повредил очередные машинки:(pic.twitter.com/S96X9gBzTz— Leninskiy Prospekt (@Leninskiy83k4) 21 апреля 2018 г.
Как уточнили в центре "Фобос", штормовая погода продержится в столице до воскресенья.