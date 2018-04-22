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Авианосец ВМС США Гарри Трумен. Архивное фото

США может оставить "Гарри Трумэна" в Средиземном море "сдерживать" Россию

© Фото : Ministry of defence
Новости
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Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" направилась из базы Норфолк в штате Вирджиния на Ближний Восток для нанесения ударов по Сирии 11 апреля.

СУХУМ, 22 апр — Sputnik. Американский авианосец "Гарри Трумэн" может остаться в Средиземном море для "сдерживания" России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Defense News.

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman покинула порт Норфолк
© Фото : ВМС США
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Как уточняют источники издания, американские власти пока не приняли окончательное решение по этому вопросу, однако продолжение миссии авианосца стало бы "ответом на действия России в регионе и соответствовало бы новой Стратегии национальной безопасности".

К тому же, "Гарри Трумэн" может в очередной раз напомнить президенту Сирии Башару Асаду о предупреждении его американского коллеги Дональда Трампа, что "дальнейшее применение химического оружия против мирного населения в Сирии приведет к новым обстрелам", пишет портал.

Однако, если США оставят боевой корабль в Средиземном море, то это может нарушить порядок ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который используется со времен операции "Буря в пустыне" 1991 года. Тем не менее Пентагон рассматривает такое решение как один из способов борьбы с "возникающими со стороны России и Китая вызовами".

Ранее 11 апреля ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" направилась из базы Норфолк в штате Вирджиния на Ближний Восток для нанесения ударов по Сирии.




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