Умер актер, прославившийся за роли Мини-Мы и гоблина

СУХУМ, 22 апр — Sputnik. Известный американский актер Верн Тройер скончался на 50-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.

Как сообщила порталу семья актера, месяц назад он попал в больницу, где был подключен к системе жизнеобеспечения.

"С большой печалью и невероятно тяжелым сердцем сообщаем, что Верн скончался сегодня", — написали друзья актера на его странице в Facebook.

Кроме роли Мини-Мы в серии фильмов "Остин Пауэрс", актер был знаком зрителям по работам в таких картинах, как "Гарри Поттер и философский камень", "Парень из пузыря", "Люди в черном", "Гринч — похититель Рождества".