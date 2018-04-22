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Актер Верн Тройер. Архивное фото

Умер актер, прославившийся за роли Мини-Мы и гоблина

© AP Photo. Diane Bondareff
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Известность Верну Тройеру, американскому актеру, стендап-комику и каскадеру, принесла роль персонажа Мини-Мы в серии фильмов "Остин Пауэрс".

СУХУМ, 22 апр — Sputnik. Известный американский актер Верн Тройер скончался на 50-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.

Как сообщила порталу семья актера, месяц назад он попал в больницу, где был подключен к системе жизнеобеспечения.

"С большой печалью и невероятно тяжелым сердцем сообщаем, что Верн скончался сегодня", — написали друзья актера на его странице в Facebook.

Кроме роли Мини-Мы в серии фильмов "Остин Пауэрс", актер был знаком зрителям по работам в таких картинах, как "Гарри Поттер и философский камень", "Парень из пузыря", "Люди в черном", "Гринч — похититель Рождества".




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