Пользователи сообщили о сбое в работе Google в России

СУХУМ, 22 апр — Sputnik. В работе поисковой системы Google зафиксированы сбои, сообщает портал "360tv" со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Роскомнадзор: Facebook проверят до конца года

Согласно приведенным данным, массовый сбой произошел в 00:49 по московскому времени.

Как сообщает портал, открыть сайт Google не могут 69% пользователей, а еще 30% заявили о невозможности войти в свои аккаунты.

Роскомнадзор в понедельник начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители Роскомнадзора и ФСБ в суде заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в понедельник сообщил RT, что ведомство блокирует IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram использует их для обхода блокировки в России. СМИ также сообщали о блокировке IP-адресов Google. После этого появилась информация о сбоях в работе некоторых сервисов.