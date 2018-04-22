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Пользователи сообщили о сбое в работе Google в России

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
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Неполадки были отмечены пользователями сразу в нескольких городах России.

СУХУМ, 22 апр — Sputnik. В работе поисковой системы Google зафиксированы сбои, сообщает портал "360tv" со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

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Согласно приведенным данным, массовый сбой произошел в 00:49 по московскому времени.

Как сообщает портал, открыть сайт Google не могут 69% пользователей, а еще 30% заявили о невозможности войти в свои аккаунты.

Роскомнадзор в понедельник начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители Роскомнадзора и ФСБ в суде заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в понедельник сообщил RT, что ведомство блокирует IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram использует их для обхода блокировки в России. СМИ также сообщали о блокировке IP-адресов Google. После этого появилась информация о сбоях в работе некоторых сервисов.

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Теги:
Google, Роскомнадзор, Россия



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