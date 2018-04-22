Умер главный долгожитель мира

Наби Тадзима было 117 лет, и она считалась самым старым человеком в мире.

СУХУМ, 22 апр — Sputnik. Японка Наби Тадзима, возглавлявшая список долгожительниц, умерла в субботу в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По данным агентства, в Книге рекордов Гиннеса Тадзима значилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2017 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун.

Наби Тадзтим жила на острове Кикай в японской префектуре Кагосима и последнее время в основном провела, не вставая с постели.