Трагедия в Геленджике: трое детей и их мать погибли в пожаре

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре в частном доме в СТ "Геолог" в районе Геленджика женщины и троих детей.

СУХУМ, 22 апр — Sputnik. Трое малолетних детей и их мать погибли в пожаре в садоводческом товариществе в Геленджике, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

"В правоохранительные органы Геленджика рано утром 22 апреля поступило сообщение о возгорании одного из домовладений в садоводческом товариществе Геолог. При тушении пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела 28-летней женщины и троих ее малолетних детей. По данному факту следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении СК РФ.

Как информирует региональное управление СК, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". Максимальная санкция — четыре года лишения свободы.

По версии следствия, 21 апреля женщина вместе с детьми и супругом приехала в гости к своей матери, которая жила в доме с дровяной печью. Ночью произошел пожар. Отмечается, что потушить возгорание самостоятельно им не удалось.

Мать и муж погибшей смогли выбежать из помещения, а женщина и трое малолетних детей остались внутри горящего дома и погибли.