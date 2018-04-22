Роскомнадзор объяснил блокировку IP-адресов Google

Неполадки в работе поисковой системы Google были отмечены пользователями сразу в нескольких городах России.

СУХУМ, 22 апр — Sputnik. IP-адреса Google были заблокированы Роскомнадзором из-за того, что их используют для подключения к мессенджеру Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что Google в нарушение вердикта суда позволяет приложению обходить существующие в России ограничения доступа при помощи собственных серверов.

"В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства в социальной сети "ВКонтакте".

© Sputnik . Кирилл Каллиников Роскомнадзор в погоне за Telegram начал блокировать IP-адреса Amazon

Ранее пользователи Рунета сообщили о том, что некоторые сервисы Google стали недоступны. Проблемы фиксировались в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Красноярске, нескольких южных регионах, а также на территории Украины. Представитель Google сообщил РИА Новости, что в компании проверяют жалобы пользователей.

Роскомнадзор в понедельник начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители Роскомнадзора и ФСБ в суде заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в понедельник сообщил RT, что ведомство блокирует IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram использует их для обхода блокировки в России. СМИ также сообщали о блокировке IP-адресов Google. После этого появилась информация о сбоях в работе некоторых сервисов.