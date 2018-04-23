Серж Саргсян покинул пост премьер-министра Армении

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Соответствующее решение было официально обнародовано в понедельник на сайте правительства. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отставка главы правительства последовала после многодневных массовых акций протеста в Ереване и в других городах страны.

© Sputnik . Asatur Yesayants В Армении освободили лидера оппозиции

Митинги, демонстрации и шествия, начиная с 13 апреля проводило движение "Мой шаг" во главе с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном. В воскресенье 22 апреля Саргсян пришел на встречу с Пашиняном, однако диалог сорвался после того, как оппозиционер заявил, что они собрались здесь только для обсуждения ухода Саргсяна. После этого премьер резко встал и ушел.

Спустя полтора часа после этого инцидента Пашинян был подвергнут приводу, а вскоре задержан. Протестные настроения, однако, не стихли, а, наоборот, еще больше усилились. В понедельник днем Пашинян был выпущен на свободу, а спустя 2 часа Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера.

Кадры разгона акции протеста в Ереване>>

Саргсян был избран главой правительства 17 апреля текущего года, после двух президентских сроков. В соответствии с новой конституцией страны, вступившей в силу 9 апреля, глава правительства сосредотачивает в руках реальную власть в стране.