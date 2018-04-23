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Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская родила сына

Victoria Jones/Pool Photo via AP
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Мальчик с матерью чувствуют себя хорошо, скоро специальный документ с информацией об этом событии поместят перед Букингемским дворцом.

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика, он будет третьим ребенком в семье. Об этом на странице в Twitter сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца.

И ребенок, и мать чувствуют себя хорошо. В ближайшее время врачи больницы Марии в Паддингтоне подпишут специальный документ с информацией о времени появления ребенка на свет, его весе и поле. На деревянной подставке документ выставят перед официальной резиденцией британской королевской семьи — Букингемским дворцом.

В понедельник утром Кейт Миддлтон в сопровождении супруга добралась до роддома и поступила в отделение на ранней стадии схваток.

О третьей беременности Кейт Миддлтон стало известно в сентябре 2017 года. Принц Уильям и герцогиня Кембриджская уже воспитывают двоих детей — пятилетнего Джорджа и трехлетнюю Шарлотту. Уильям и Кейт поженились в 2011 году.




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