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Томаты. Архивное фото.

Россельхознадзор расширил список: еще 5 турецких фирм будут поставлять томаты в РФ

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Запрет на поставки в Россию ряда турецких овощей и фруктов был введен Россельхознадзором в 2016 году.

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. Россельхознадзор с 24 апреля разрешает поставки в РФ томатов еще пяти турецких предприятий, которые были проинспектированы ранее в этом месяце, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на ведомство.

"По итогам визита делегации Россельхознадзора в Турецкую республику, который состоялся в период с 16 до 20 апреля 2018 года, службой принято решение под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой республики с 24 апреля 2018 года разрешить ввоз на территорию Российской Федерации томатов, происхождением Турецкая республика, с еще пяти предприятий", — говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор разрешил поставки томатов 15 турецких компаний.




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