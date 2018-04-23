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Певица Beyonce на выступлении в Нью-Йорке в рамках своего мирового турне

Падение Бейонсе и ее сестры со сцены во время выступления попало на видео

© AP Photo. Invision for Parkwood Entertainment/Frank Micelotta
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Вместе со своим шоу она выступала на сцене фестиваля Coachella в Калифорнии.

Американская певица Бейонсе упала прямо во время исполнения песни на концерте. Компанию ей составила ее сестра Соланж. Дивы пели песню, выступление шло как обычно, пока Соланж не решилась обнять сестру во время танца.

Эффектный танец прервался очень неожиданно, но зрители успели запечатлеть досадный конфуз: младшая сестра, не удержав равновесие на сцене, рухнула прямо на Бейонсе.

Как и подобает профессиональным исполнителям, сестры продолжили выступление, будто ровным счетом ничего не произошло. Видео опубликовано на Youtube.




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