Ученые: кораллы Большого Барьерного рифа проживут еще не менее 100-250 лет

За последние десятилетия процесс обесцвечивания и гибели кораллов стал гораздо интенсивнее – только в 2016 году Большой Барьерный риф потерял около 30% кораллов.

СУХУМ, 23 апр — Sputnik. Коралловые полипы Большого Барьерного рифа смогут адаптироваться к постепенному потеплению воды и проживут еще не менее 100-250 лет. Такой обнадеживающий вывод сделала группа генетиков, сообщает Мир 24 со ссылкой на PLoS Genetics.

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Основной проблемой кораллов называют обесцвечивание. В нормальных условиях на кораллах проживают колонии одноклеточных водорослей зооксантелл, которые обеспечивают полипы кислородом и придают им окраску. Но в случае стресса, например, когда вода теплеет или меняет соленость, коралл избавляется от симбионтов и сам через определенный срок становится нежизнеспособен.

За последние десятилетия процесс обесцвечивания и гибели кораллов стал гораздо интенсивнее – только в 2016 году Большой Барьерный риф потерял около 30% кораллов.

Полипы также утратили способность длительное время выживать без спасительных водорослей – если раньше они могли голодать месяцами, то сейчас умирают уже спустя две-три недели после обесцвечивания.

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Американские и австралийские ученые из Техасского университета (Остин, США) собрали образцы кораллов вида Acropora millepora из пяти популяций в разные годы (с 2002 по 2009) и в разных частях рифа. Проанализировав геном полипов, исследователи пришли к выводу, что они способны адаптироваться к быстро изменяющимся условиям и прожить еще 20 – 50 поколений. Более долгосрочные прогнозы сделать невозможно, поскольку будут влиять неизвестные на сегодня мутации.

Авторы исследования использовали модель, предполагающую повышение температуры воды на 0,1 градуса за десятилетие. Также учтены возможные резкие колебания температуры.