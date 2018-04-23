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Рабочий визит Даура Кове в Республику Арцах

МИДы Абхазии и Арцаха выступили с идеей создания института почетных консулов

© Фото : МИД Абхазии
Новости
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Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове встретился с главой МИД Республики Арцах Масисом Маиляном в понедельник 23 апреля.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Идею создать институт почетных консулов в Абхазии и Арцах поддержали главы внешнеполитических ведомств республик, информация об этом появилась на официальном сайте МИД Абхазии в понедельник 23 апреля.

"Даур Кове и Масис Маилян поддержали идею учреждения института почетных консулов в Республике Абхазия и Республике Арцах, что, по их мнению, придаст положительную динамику взаимодействию между государствами", — сообщила пресс-служба МИД Абхазии.

На встрече, проинформировал МИД Абхазии, была подтверждена приверженность основным принципам Меморандума о взаимопонимании в области международного сотрудничества, подписанного в 2017 году между министерствами иностранных дел двух стран.

Участники встречи особо подчеркнули, что Меморандум —  важнейшая база для наращивания взаимодействия и дальнейшего углубления перспектив двустороннего сотрудничества.

Делегация МИД Абхазии, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кове находится с рабочим визитом в Республике Арцах.




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