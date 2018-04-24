Наезд на пешеходов в Торонто: десять человек погибли, пятнадцать пострадали

Личность наехавшего на толпу установлена, он задержан, причины действий преступника пока неизвестны.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. Жертвами наезда на пешеходов в канадском Торонто стали десять человек, еще 15 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы местной полиции Марка Саундерса.

A team of detectives arrives near Yonge and Sheppard and gives the van a once over pic.twitter.com/octkMxHTqh — NEWSTALK1010 (@NEWSTALK1010) 23 апреля 2018 г.

В понедельник микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы действий преступника, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов, остаются неизвестными. В правоохранительных органах также заявили, что злоумышленник намеренно совершил наезд на пешеходов, при этом в полиции отмечают, что указаний на террористический акт пока нет.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходил саммита G7. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита могли стать целью атаки.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку всем пострадавшим и заявил, что внимательно отслеживает ситуацию.