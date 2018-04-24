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Демонстрация сотрудниками ГИБДД по Ивановской области новых правил сдачи практического экзамена

ГИБДД России планирует ужесточить правила сдачи экзамена на права

© Sputnik . Варвара Гертье
Новости
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В 2017 году количество аварий с участием неопытных водителей снизилось на 15 процентов, что стало результатом предыдущих усложнений экзаменов на права, считает глава ГИБДД.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. ГИБДД России намерена создать единый экзамен на водительские права, состоящий из элементов площадки и города, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Черникова.

Нововведение позволит сократить количество аварий на дорогах и формировать более грамотных водителей, считает Черников.

"Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки", — передает слова главы ГИБДД газета "Коммерсантъ".

При этом Черников отметил, что для оценки навыков водителей на площадке достаточно проверки в рамках автошколы, а основные трудности возникают именно в дорожном потоке. Глава ГИБДД подчеркнул, что ряд автошкол не способны обеспечить необходимый уровень подготовки водителей.

Чиновник также добавил, что в 2017 году количество аварий с участием неопытных водителей снизилось на 15 процентов, что, по его мнению, стало результатом предыдущих усложнений экзаменов на права. До этого, добавил Черников, аварийность только росла.




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