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Автомобили скорой помощи в городе Газиантеп

Землетрясение в Турции: пострадало 39 человек

© AP Photo. IHA
Новости
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Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в районе Самсат провинции Адыяман в Турции.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. На юго-востоке Турции в результате землетрясения пострадало 39 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава страны Ахмета Демирджана.

"В результате землетрясения в Адыямане пострадали 39 человек, 35 продолжают лечение. Тяжелораненых нет", — цитирует министра агентство Anadolu.

Как сообщило ранее во вторник Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в районе Самсат провинции Адыяман в 3.34 (совпадает с мск), очаг находился на глубине 7 километров. По первым сообщениям, легкие ранения получили 13 местных жителей.

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