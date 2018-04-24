Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в Первой мировой

Турецкий лидер выразил надежду на то, что армяне Турции не будут помогать тем, кто "прибегает к ненависти, злобе и враждебности, искажая общую историю".

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в трагических событиях 1915 года, направив послание участникам религиозной службы в Армянской апостольской церкви Стамбула, сообщает РИА Новости.

"Вы собрались сегодня под крышей армянского патриархата в Стамбуле, чтобы вспомнить об армянах Османской империи, погибших в суровых условиях Первой мировой войны. Еще раз с уважением вспоминаю погибших османских армян и выражаю искренние соболезнования их потомкам", — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте Эрдогана.

© Sputnik Бадрак Авидзба Армяне Абхазии почтили память жертв геноцида

Турецкий народ всегда разделял страдания, никогда не проводя различия между народами и не противопоставляя их друг другу, отмечает президент Турции в своем обращении.

"Сохраняя это наследие, мы разделяем боль, которую пережили наши сограждане из числа этнических армян. Этого требует совесть и нравственные устои турецкого народа", — говорится в обращении Эрдогана.

В конце XIX — начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения армян. В частности, в 1915 году было уничтожено до 1,5 миллиона армян. Факт геноцида признан многими государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки.