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Сотрудник ДПС

Маршрутка столкнулась с автобусом на Мамайском перевале в Сочи

© Sputnik . Максим Богодвид
Новости
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На Мамайском перевале в Сочи произошло ДТП, устанавливается точное количество пострадавших.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. Маршрутка с семью пассажирами столкнулась с автобусом МАЗ в Сочи во вторник 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Источник отмечает, что сообщение о ДТП поступило правоохранителям Сочи около 13:30 по московскому времени.

По предварительным данным ведомства, происшествие случилось на Мамайском перевале, за управлением маршрутного такси был 50-летний мужчина, который ехал из центра Сочи в сторону Лазаревского района по Батумскому шоссе.

На подъеме маршрутка столкнулась с автобусом МАЗ.

"В момент столкновения в микроавтобусе, кроме водителя, по предварительной информации, находились семь пассажиров. В автобусе МАЗ пассажиры отсутствовали", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают правоохранители и бригада скорой помощи, сотрудники ДПС регулируют движение. Устанавливается точное количество пострадавших в ДТП.

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