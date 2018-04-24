Выборы нового главы правительства Армении могут состояться 2 мая

Правительство Армении во главе с Сержем Саргсяном ушло в отставку 23 апреля, срок выдвижения кандидатов истекает 1 мая.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. Нового премьер-министра Армении могут избрать уже 2 мая согласно стандартной процедуре, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение зампреда постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и защите прав человека парламента Рустам Махмудян.

"Никак новых процедур не будет. Как и прежде, так и на этот раз парламентские фракции в семидневный срок (после отставки правительства) предложат кандидатуры на пост премьера. А затем, в силу закона, созывается заседание парламента и избирается глава правительства. По сути, это должно произойти 2 мая", — сказал Махмудян.

В соответствии с регламентом парламента, вопрос избрания премьер-министра обсуждается на следующий день после истечения срока выдвижения кандидатур.

Правительство Армении во главе с Сержем Саргсяном ушло в отставку 23 апреля, срок выдвижения кандидатов истекает 1 мая. Правительство формируется в 15-дневный срок после назначения премьер-министра.

Саргсян был избран главой правительства 17 апреля текущего года, после двух президентских сроков. В соответствии с новой конституцией страны, вступившей в силу 9 апреля.

