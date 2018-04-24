Совет Европы пригрозил применить меры в отношении России из-за взносов

Комитет министров иностранных дел Совета Европы может принять меры в отношении России из-за неуплаты взноса в бюджет организации.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik. Совет Европы заявил о возможных мерах в отношении России, которые могут применить в 2019 году из-за невыплаты взноса в бюджет организации, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление генсека СЕ Турбьерна Ягланда.

В сообщении говорится о правиле Комитета министров Совета Европы, которое дает возможность принятия действий комитету, в случае, если государство-член три года не платит взносы.

"Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении Российской Федерации", — сказал Турбьерн Ягланд.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций.

Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение.

В конце июня прошлого года конфликт обострился.

Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят.

Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.