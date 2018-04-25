"Терминатор" не будет прежним: Джеймс Кэмерон поменяет концепцию шестого фильма

СУХУМ, 25 апр — Sputnik. Концепция нового фильма из серии "Терминатор" будет существенно отличаться от той, с которой зрители могли познакомиться в первых двух частях франшизы, передает слова режиссера франшизы, Джеймса Кэмерона издание Газета.ru.

"В этот раз мы взглянем на эту проблему не так, как это сделал я, когда писал сценарий в 1982 году. Тогда это был классический подход: увлечение технологиями опасно, суперкомпьютеры — это плохо. Теперь же мы видим куда больше нюансов. Да, суперкомпьютеры — это угроза, но… И вот это "но" и есть новый мотив", — рассказал Джеймс Кэмерон.

© Sputnik . Екатерина Чеснокова Шварценеггер открыл тайну шестого "Терминатора"

Ожидается, что фильм с рабочим названием "Терминатор 3" станет прямым продолжением картины "Терминатор 2: Судный день". Главную роль исполнит актер Гэбриел Луна, сыгравший Призрачного Гонщика в сериале "Агенты Щ.И.Т.". Другие ключевые роли исполнят Наталья Рейес и Диего Бонета. В создании фильма также примут участие и актеры, снимавшиеся в первых двух сериях — Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.

Съемки картины начнутся летом этого года. Релиз нового "Терминатора" запланирован на ноябрь 2019 года.

Оригинальный "Терминатор" Джеймса Кэмерона вышел 29 лет назад, стоил 6,4 миллиона долларов и собрал в мировом прокате больше $78 миллионов.