В Египте ликвидировали 30 экстремистов

Террористы были ликвидированы в ходе нескольких рейдов в разных районах Синая за прошедшую неделю.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Войска Египта в ходе антитеррористической операции ликвидировали 30 экстремистов, в том числе лидера местной группировки, говорится в заявлении египетских вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

По их данным, террористы были ликвидированы в ходе нескольких рейдов в разных районах Синая за прошедшую неделю.

Отмечается, что задержаны порядка 200 подозреваемых в связях с террористами.

Операция египетских военных "Синай-2018" продолжается с начала февраля. Уже ликвидированы более 200 террористов, задержаны сотни причастных к экстремистской деятельности.